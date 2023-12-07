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Ученые выяснили, что тревожные люди иначе воспринимают выражение лиц других

Psychophysiology: мозг тревожных людей обрабатывает выражения лиц особым образом

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Ученые из Шаньдунского педагогического университета в Китае выяснили, что тревожные люди особым образом обрабатывают выражения лиц их собеседников. Это связано с особым типом мозговой активности. Результаты опубликованы в журнале Psychophysiology.

В исследовании приняли участие 62 здоровых китайских студента с нормальным зрением. На основе специальной шкалы оценки тревожности и депрессии студенты были разделены на две группы — первую, участники которой находились в состоянии социальной тревожности, и вторую, контрольную. Затем всех участников попросили посмотреть на изображения лиц с сердитым, счастливым и нейтральным выражением. В дополнение к этим визуальным стимулам были составлены предложения с позитивной или негативной коннотацией, чтобы обеспечить эмоциональный контекст. В ходе эксперимента участникам сначала показывали эти предложения, а затем выражения лиц.

Участников попросили оценить лица с точки зрения эмоционального возбуждения. Нужно было сообщить, насколько взволнованными они себя чувствовали при просмотре. Также участников попросили озвучить, какая эмоция «написана» на лице — позитивная или негативная. Эксперимент был разделен на несколько этапов, в каждом из которых были представлены различные комбинации эмоциональных контекстов и выражений лиц. Мозговая активность участников при этом оценивалась с помощью электроэнцефалографии. Позже эти данные были использованы для изучения затылочной альфа–активности — активности мозговых волн, связанной с эмоциональными и когнитивными процессами.

Оказалось, что тревожные участники демонстрировали более низкую мощность альфа-сигналов в затылочной части мозга в ответ на сердитые лица в негативном контексте и нейтральные лица в позитивном контексте по сравнению со здоровыми добровольцами. Это значит, что эмоциональный контекст (сгенерированный для создания определенного эмоционального фона) может существенно влиять на то, как люди с социальной тревожностью обрабатывают выражения лиц. Люди с такими особенностями психики воспринимали сердитые выражения лиц как более злые, а нейтральные — как позитивные (если они сопровождались предложениями с позитивными коннотациями).

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