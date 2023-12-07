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Биолог перечислила продукты, в которых содержится природный ГМО

Биолог Матвеева: природный ГМО есть в табаке, чае, васаби и других продуктах

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Природный ГМО содержится примерно в 7% двудольных растений, то есть в таких продуктах, как чай, арахис, васаби, клюква, голубика, черника, хурма, табак, батат и многие другие. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры генетики и биотехнологии Санкт-Петербургского государственного университета, биолог Татьяна Матвеева.

Впервые природный ГМО был найден в табаке Nicotiana glauca в 1983 году. Он содержит геномные последовательности, очень похожие на таковые из агробактерий. Затем стало понятно, что этот чужеродный геном агробактерий содержится в батате и льнянке. Причем он оказался там естественным путем.

«Эти бактерии приносят довольно большие неприятности сельскому хозяйству, потому что из-за них падает урожайность. Именно поэтому люди и стали их изучать. Выяснилось, что когда бактерия заражает растение, она умудряется вставить туда кусочек своей ДНК. В результате эта ДНК начинает работать в растениях, как будто родной растительный ген», – объяснила специалист.

Сейчас уже понятно, что природных ГМО на самом деле очень много. Следы агробактериальных инфекций в геномах содержат около 7% двудольных растений, однако еще существуют вирусы, которые также могут оставлять свои следы в геноме. Пока эта область мало изучена, поэтому в будущем список природных ГМО-продуктов может пополниться.

«Это мощный аргумент в споре с противниками ГМО о том, что генные инженеры вторгаются в природу, а потом мы едим непонятно каким образом полученные растения», – отметила Матвеева.

Подробнее о том, как геном бактерии встраивается в растение, нужно ли маркировать ГМО, опасен ли он для человека, и какие более новые технологии редактирования генома существуют – в материале «Газеты.Ru».

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