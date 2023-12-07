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Ученая развеяла миф о том, что ГМО встраивается в геном человека

Биолог Матвеева: геном из ГМО-продуктов не может встроиться в человеческую ДНК

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Илья Питалев/РИА Новости

Каждый день человек употребляет природные ГМО-продукты, в которые встроен геном агробактерий. О том, что существуют растения, в геноме которых естественным образом оказались чужеродные гены, ученые узнали не так давно. Это должно успокоить противников ГМО, которые не раз заявляли о возможности встраивания бактериального генома в ДНК человека, чего в реальности не происходит, – считает профессор кафедры генетики и биотехнологии Санкт-Петербургского государственного университета, биолог Татьяна Матвеева.

«Если бы так было, мы бы давно были зелеными и фотосинтезировали. В батате действительно есть кусочек ДНК, который когда-то был бактериальным. Но это всего лишь маленькая толика ДНК, гораздо больше там родной», – рассказала «Газете.Ru» Матвеева.

По ее словам, было проведено много исследований, где изучали возможность встраивания трансгенов в геном мышей, цыплят и других животных. Было показано, что трансгены никуда не встраиваются. Такой опыт был проведен и с коровами, в молоке которых также не было обнаружено чужеродных генов.

«Если мы говорим о горизонтальном переносе генов — процессе передачи генетического материала не потомку, — то это широкое явление, которому подвержены все организмы. Для некоторых беспозвоночных показано, что порядка 5% их генов получено в результате горизонтального переноса», – объяснила биолог.

Подробнее о том, как геном бактерии встраивается в растение, какие продукты содержат природное ГМО, и какие более новые технологии редактирования генома существуют – в материале «Газеты.Ru».

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