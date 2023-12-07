Спутники зафиксировали рост нового острова у берегов Японии

Новый остров Ниидзима, возникший у берегов Японии в конце октября из-за подводного извержения вулкана, становится больше. Это показали снимки спутника Copernicus Sentinel-2 Европейского космического агентства (ЕКА), говорится в сообщении на официальном сайте организации.

По словам экспертов ЕКА, рост острова говорит о том, что породившая его вулканическая активность продолжается. Длина Ниидзимы составляет около 100 метров.

Ниидзима, что в переводе с японского буквально означает «новый остров», расположен рядом с более крупным островом Иводзима в 1,2 тыс. километров южнее японской столицы Токио. Оба острова находятся над цепью подводных вулканов, известных как «Тихоокеанское огненное кольцо» длиной около 40 тыс. километров. Вулканическая гряда простирается от Южной Америки до Новой Зеландии, проходя мимо Японского архипелага.

Как заявили в Токийском университете, будущее Ниидзимы пока не определено. Если новый остров состоит из застывшей лавы, то он может сохраниться надолго. Но если данная часть суши сформирована из более легких и рыхлых пород, ее постепенно смоет волнами Тихого океана.

Ранее ученые зафиксировали появление нового острова у берегов Японии.