Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спутники зафиксировали рост нового острова у берегов Японии

ЕКА: недавно возникший вулканический остров в Японии продолжает увеличиваться

close
100%
ESA

Новый остров Ниидзима, возникший у берегов Японии в конце октября из-за подводного извержения вулкана, становится больше. Это показали снимки спутника Copernicus Sentinel-2 Европейского космического агентства (ЕКА), говорится в сообщении на официальном сайте организации.

По словам экспертов ЕКА, рост острова говорит о том, что породившая его вулканическая активность продолжается. Длина Ниидзимы составляет около 100 метров.

Ниидзима, что в переводе с японского буквально означает «новый остров», расположен рядом с более крупным островом Иводзима в 1,2 тыс. километров южнее японской столицы Токио. Оба острова находятся над цепью подводных вулканов, известных как «Тихоокеанское огненное кольцо» длиной около 40 тыс. километров. Вулканическая гряда простирается от Южной Америки до Новой Зеландии, проходя мимо Японского архипелага.

Как заявили в Токийском университете, будущее Ниидзимы пока не определено. Если новый остров состоит из застывшей лавы, то он может сохраниться надолго. Но если данная часть суши сформирована из более легких и рыхлых пород, ее постепенно смоет волнами Тихого океана.

Ранее ученые зафиксировали появление нового острова у берегов Японии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами