Названы виды рыбы, которые могут снизить риск болезней сердца при «плохой» генетике

Нормальный уровень омега-3 жирных кислот, содержащихся в лососе и сельди, может снизить риск развития проблем с сердцем на 15%. Исследование опубликовано в журнале Circulation.

Для исследования ученые собрали данные более чем 40 тысяч человек, почти у восьми тысяч из которых имелись проблемы с сердцем: стенокардия, а также инфаркт, остановка сердца и инсульт в истории болезни. У всех участников исследования были измерены уровни жирных кислот омега-3. Они являются более надежным показателем потребления жирной рыбы человеком, чем данные о питании, сообщаемые самими людьми, отметили ученые.

По данным крупного международного исследования, риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей увеличивается более чем на 40%, если у них низкий уровень жирных кислот омега-3 в крови и есть родственники с заболеваниями сердца. Новое исследование показало, что при адекватном уровне жирных кислот омега-3 и «плохой» генетике сердечно-сосудистый риск увеличивается всего на 25%.

Результаты означают, что людям с высоким наследственным риском сердечных заболеваний может быть полезно есть больше жирной рыбы: лосося, скумбрии, сельди и сардины.

Ранее была названа процедура, эффективно снижающая риск тяжелого инсульта.