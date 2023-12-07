Ученые нашли способ предотвращения распространенной болезни печени

На ранних стадиях жировой болезни печени повышается уровень белка NOX4, защищающего орган, но затем его содержание падает, что приводит к тяжелым последствиям, опасным для жизни. Предотвратить их могут лекарства, нацеленные на белок NOX4. Исследование опубликовано в Journal of Clinical Investigation (JCI).

Глобальный рост ожирения и диабета приводит к эпидемии жировой болезни печени, от которой страдают 20–30% населения мира. Почти у трети из них развивается запущенная форма заболевания — неалкогольный стеатогепатит, который может прогрессировать до цирроза или рака печени. В новом исследовании ученые выяснили, почему одни люди остаются относительно здоровыми, несмотря на высокий уровень жира в печени, а жизнь других оказывается под угрозой.

Биологи обнаружили, что удаление белка NOX4 у мышей с ожирением приводит к стеатогепатиту и повреждению печени. Напротив, искусственное повышение уровня этого белка защищало печень. Оказалось, что уровень NOX4 повышается, когда печень впервые начинает накапливать жир и активирует сложную программу для своей защиты. Только когда содержание NOX4 снижается и эта адаптивная программа рушится, у пациентов развивается стеатогепатит.

Предыдущие исследования показали, что повышение уровня NOX4 в скелетных мышцах или сердце после тренировки защищает его от повреждения и предотвращает нарушения обмена веществ, связанные со старением. Соединения, которые повышают активность NOX4, в природе содержатся в овощах семейства крестоцветных: брокколи или цветной капусте.

Ранее была названа процедура, эффективно снижающая риск тяжелого инсульта.