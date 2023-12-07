Новые препараты от диабета защищают от рака кишечника

Препараты агонисты ГПП-1, используемые для лечения диабета 2-го типа, также могут снизить риск развития колоректального рака. Об этом сообщают авторы исследования, опубликованного в журнале JAMA Oncology.

Ожирение повышает не только сердечно-сосудистый риск, но и вероятность развития нескольких видов рака, а также диабета 2-го типа. Для лечения последнего используется новый класс препаратов — агонисты ГПП-1. Они снижают уровень сахара в крови, повышают чувствительность к инсулину и помогают контролировать вес. Также было доказано, что они снижают частоту возникновения серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

В новом исследовании ученые проанализировали данные более 1,2 миллиона пациентов, которые получали противодиабетические препараты в 2005–2019 годах. У тех, кто получал агонисты ГПП-1, частота развития колоректального рака была ниже на 44% по сравнению с теми, кто получал инсулин и на 25% по сравнению с теми, кто получал метформин. Защитный эффект агонистов ГПП-1 наблюдался у пациентов как с нормальной массой тела, так и с избыточной.

Ранее ученые нашли продукт, снижающий активность связанных с раком генов.