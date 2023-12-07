Назван продукт, снижающий активность связанных с раком генов

Диета, богатая льняными семенами, снизила риск рака груди у мышей. Исследование опубликовано в журнале Microbiology Spectrum.

В диету экспериментальных самок мышей добавили компоненты льняного семени — лигнаны. Эти вещества также содержатся в древесине. Некоторые лигнаны являются предшественниками фитоэстрогенов, то есть молекул, похожих на женские половые гормоны. Многие лигнаны также обладают антиоксидантной активностью, то есть защищают клетки от повреждения. Ранее было показано, что потребление лигнанов с пищей снижает риск летального исхода у женщин в постменопаузе.

Авторы новой работы выяснили, что потребление лигнанов может снизить активность генов в клетках молочной железы, ответственных за повышенный риск рака груди. Это действие было обусловлено молекулами, которые выделяли микробы, живущие в слепой кишке, при переработке лигнана. Считается, что слепая кишка служит резервуаром полезных анаэробных бактерий, вырабатывающих короткоцепочечные жирные кислоты.

«Если эти результаты подтвердятся, микробиота станет новой мишенью для предотвращения рака молочной железы посредством диетического вмешательства», — отметила доцент Университета Нью-Йорка Елена М. Комелли.

Ранее ученые нашли препараты, которые могут снизить риск рака груди на 55%.