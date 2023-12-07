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Врачи рассказали о признаках деменции у близкого человека

The Conversation: быстрое ухудшение памяти может быть опаснее деменции

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Чтобы не пропустить начало деменции у близкого человека, стоит записывать нарушения его памяти в специальный дневник. Об этом сообщает The Conversation.

Деменция — это термин, обозначающий ряд заболеваний (например, болезнь Альцгеймера), которые развиваются в течение месяцев или лет и сопровождаются изменениями характера, проблемами с памятью, мышлением и общением, а также ухудшением способности человека выполнять повседневную деятельность: ходить в магазин, оплачивать счета или готовить еду. Деменция может проявляться у каждого человека по-разному, поэтому важно знать, что является нормальным для близкого человека.

Горе и стресс могут повлиять на память, но не приводят к деменции. Однако они также могут замаскировать ее начало. Кроме того, существуют возрастные изменения в мышлении. Разовый эпизод даже сильного нарушения памяти не обязательно является деменцией, но может быть чем-то более серьезным и потому требует срочного обследования врачом.

Иногда человек отрицает проблемы с памятью. В таком случае можно завести специальный дневник, куда будут записываться все эпизоды нарушения памяти. Этот дневник также поможет врачу поставить более точный диагноз.

Ранее была названа процедура, эффективно снижающая риск тяжелого инсульта.

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