Врачи рассказали о признаках деменции у близкого человека

Чтобы не пропустить начало деменции у близкого человека, стоит записывать нарушения его памяти в специальный дневник. Об этом сообщает The Conversation.

Деменция — это термин, обозначающий ряд заболеваний (например, болезнь Альцгеймера), которые развиваются в течение месяцев или лет и сопровождаются изменениями характера, проблемами с памятью, мышлением и общением, а также ухудшением способности человека выполнять повседневную деятельность: ходить в магазин, оплачивать счета или готовить еду. Деменция может проявляться у каждого человека по-разному, поэтому важно знать, что является нормальным для близкого человека.

Горе и стресс могут повлиять на память, но не приводят к деменции. Однако они также могут замаскировать ее начало. Кроме того, существуют возрастные изменения в мышлении. Разовый эпизод даже сильного нарушения памяти не обязательно является деменцией, но может быть чем-то более серьезным и потому требует срочного обследования врачом.

Иногда человек отрицает проблемы с памятью. В таком случае можно завести специальный дневник, куда будут записываться все эпизоды нарушения памяти. Этот дневник также поможет врачу поставить более точный диагноз.

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