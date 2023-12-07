Аюрведический экстракт может снизить гормон стресса, доказали ученые

Экстракт растения ашваганды может снижать уровень гормона стресса кортизола, однако долгосрочные последствия его приема неизвестны. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Ашваганда (Withania somnifera) — кустарник, который на протяжении сотен или даже тысяч лет используется в аюрведе и традиционной медицине Китая. Как сообщают авторы новой работы, научные исследования подтвердили эффективность и безопасность применения экстракта ашваганды при мужском бесплодии и некоторых болезнях щитовидной железы.

В новом обзоре ученые оценили применимость ашваганды для уменьшения стресса. Они сравнили высококачественные научные публикации из пяти каталогов. Из 4788 исследований в анализ были включены девять. В экспериментах приняли участие здоровые люди, которых разделяли на группы вмешательства (принимали экстракт ашваганды) и контроля (принимали препарат без активных ингредиентов, чтобы исключить эффект самовнушения).

Употребление экстрактов ашваганды в течение 30-112 дней привело к измеримому и значительному снижению уровня гормона стресса кортизола у участников исследования. Однако долгосрочные эффекты, в том числе влияние на работу надпочечников, остаются неизвестными. Также неизвестен механизм действия. Кроме того, часто экстракт ашваганды на самом деле содержит сложную комбинацию лекарственных трав, и лишь одно исследование было посвящено эффекту такой смеси. Наконец, концентрации экстракта, использованного в экспериментах, были на порядки (граммы) выше, чем в большинстве безрецептурных лекарств (миллиграммы).

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