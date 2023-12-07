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Ученые выяснили, что чрезмерная увлеченность тренировками не приносит пользы организму

medRxiv: слишком большое количество упражнений ускоряет старение организма

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Ученые из Университета Ювяскюля (Финляндия) выяснили, что чрезмерная физическая активность приводит к ускорению биологического старения. Результаты опубликованы на платформе medRxiv.

В исследовании приняли участие 11 тысяч пар близнецов в возрасте от 18 до 50 лет, за которыми велось наблюдение с 1975 по 2020 год. Перед началом этапа наблюдения ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и уровне их физической активности. Добровольцев разделили на ведущих малоподвижный образ жизни (13,4%), умеренно активных (36,7%), активных (38,7 %) или высокоактивных (11,2%).

Исследователи не уточнили, сколько времени люди должны были тратить на выполнение упражнений, чтобы попасть в каждую категорию. Также ученые взяли у испытуемых образцы крови для отслеживания скорости биологического старения — степени изношенности органов и систем организма. Чтобы рассчитать биологический возраст участников, исследователи изучили изменения в их ДНК.

Оказалось, что у добровольцев из второй, третьей и четвертой групп активности вероятность проживания более короткой жизни была на 15-23% ниже, чем у тех, кто был малоподвижен. Тем не менее после учета таких факторов, как вес и наличие вредных привычек, оказалось, что у высокоактивных людей этот риск был на 7% ниже, чем у пассивных людей. Кроме того, участники, которые тратили слишком много сил на физические упражнения, биологически оказались на 1,8 и 1,3 года старше активных добровольцев и людей со средним уровнем подвижности соответственно.

Ранее было названо опасное последствие употребления жирной пищи.

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