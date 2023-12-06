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Химики и вулканологи объяснили, зачем смачивать зерна кофе перед помолом

Matter: несколько капель воды снизят статический заряд и сделают кофе вкуснее

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Freepik.com

Американские ученые из Университета штата Орегон объяснили с научной точки зрения, зачем смачивать зерна кофе перед помолом. Исследование опубликовано в научном журнале Matter.

Разрушение и трение кофейных зерен во время помола генерирует статический заряд, который заставляет частицы кофе слипаться и прилипать к кофемолке. Кофейные зерна с более высокой внутренней влажностью производят меньше статического электричества, а это означает, что меньше кофе тратится впустую и остается меньше беспорядка, который нужно убирать.

Команда также доказала, что при измельчении с добавлением воды получается более плотный и насыщенный эспрессо за счет увеличения времени экстракции.

«Влага, будь то остаточная влага внутри обжаренного кофе или внешняя влага, добавленная во время помола, — это то, что определяет количество заряда, образующегося во время измельчения зерен. Она также может оказать существенное влияние на интенсивность напитка и, потенциально, на возможность получения более высоких концентраций полезных вкусов», — отметил старший автор исследования Кристофер Хендон.

Исследователи отметили, что электрификация кофейных зерен в кофемолке имеет много общего с процессами, происходящими во время извержения вулканов.

«Во время извержения магма распадается на множество мелких частиц, которые затем выходят из вулкана в виде большого шлейфа, и в течение всего этого процесса эти частицы трутся друг о друга и заряжаются до точки образования молнии», — объяснил вулканолог Джошуа Мендес Харпер.

По словам авторов научной работы, их исследование выходит за рамки повседневной жизни, поскольку электрификация гранулированных материалов остается активной областью исследований в области материаловедения, геофизики и техники. Выводы могут помочь ученым решить параллельные проблемы геофизики — будь то оползни, извержения вулканов или то, как вода просачивается через почву.

Ранее исследователи открыли новое полезное свойство у кофе и чая.

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