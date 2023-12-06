Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые избавили детей от страха уколов с помощью видеоигры

JMIRSG: инъекции виртуальным животным помогли детям перестать бояться шприцов

close
100%
Depositphotos

Американские ученые из Питтсбургского университета и Университета штата Вашингтон выяснили, что мобильная видеоигра может помочь детям преодолеть страх уколов. Исследование опубликовано в научном журнале JMIR Serious Games (JMIRSG).

Боязнь игл, также известная как трипанофобия, остается распространенной и понятной проблемой у многих детей. Исследования показывают, что примерно 19% детей в возрасте от 4 до 6 лет боятся шприцов и инъекций. Этот страх может развиться из-за предыдущего негативного опыта, наблюдения за реакцией других или просто из-за непонимания цели и важности прививок или медицинских процедур.

Исследователи разработали приключенческую 3D-игру для мобильных устройств под названием «Dr.Zoo» («Доктор Зоопарк»), где игрок в роли ветеринара должен искать различных мультяшных животных и делать и инъекции, а также решать другие задачи.

В эксперименте приняли участие 36 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Все они боялись уколов. Примерно за две недели до запланированных визитов к врачу, где им предстояли инъекции, юных участников попросили поиграть в «Dr.Zoo» и пройти все четыре этапа.

После каждого игрового дня родители оценивали уровень страха своего ребенка с помощью Детской шкалы страха. После посещения доктора исследователи провели выездное интервью с родителями продолжительностью от 10 до 30 минут, чтобы узнать их мнение о влиянии игры и предложения по ее дальнейшему развитию.

Результаты показали, что после участия в исследовании родители 26 из 35 детей почувствовали значительное снижение страха своего ребенка перед шприцами и иглами по сравнению с их воспоминаниями о прошлом опыте. Они также отметили уменьшение стресса у детей во время уколов.

Ранее ученые разработали прививку от вируса Зика в виде пластыря.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами