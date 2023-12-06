Ученые избавили детей от страха уколов с помощью видеоигры

Американские ученые из Питтсбургского университета и Университета штата Вашингтон выяснили, что мобильная видеоигра может помочь детям преодолеть страх уколов. Исследование опубликовано в научном журнале JMIR Serious Games (JMIRSG).

Боязнь игл, также известная как трипанофобия, остается распространенной и понятной проблемой у многих детей. Исследования показывают, что примерно 19% детей в возрасте от 4 до 6 лет боятся шприцов и инъекций. Этот страх может развиться из-за предыдущего негативного опыта, наблюдения за реакцией других или просто из-за непонимания цели и важности прививок или медицинских процедур.

Исследователи разработали приключенческую 3D-игру для мобильных устройств под названием «Dr.Zoo» («Доктор Зоопарк»), где игрок в роли ветеринара должен искать различных мультяшных животных и делать и инъекции, а также решать другие задачи.

В эксперименте приняли участие 36 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Все они боялись уколов. Примерно за две недели до запланированных визитов к врачу, где им предстояли инъекции, юных участников попросили поиграть в «Dr.Zoo» и пройти все четыре этапа.

После каждого игрового дня родители оценивали уровень страха своего ребенка с помощью Детской шкалы страха. После посещения доктора исследователи провели выездное интервью с родителями продолжительностью от 10 до 30 минут, чтобы узнать их мнение о влиянии игры и предложения по ее дальнейшему развитию.

Результаты показали, что после участия в исследовании родители 26 из 35 детей почувствовали значительное снижение страха своего ребенка перед шприцами и иглами по сравнению с их воспоминаниями о прошлом опыте. Они также отметили уменьшение стресса у детей во время уколов.

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