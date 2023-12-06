Перечислены действия, которые могут привести к перелому полового члена

К перелому полового члена, то есть повреждению или разрыву ткани пещеристого тела, может привести активная мастурбация, принудительное сгибание для ослабления эрекции и определенные позы во время секса. Также риск получения травмы возрастает при непроизвольной эрекции во сне, рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько.

«Ранее исследование показало, что половой акт составляет всего 48% случаев перелома члена, а мастурбация и принудительное сгибание – 39% (18% и 21% соответственно). Чаще всего во время секса травма получается в позиции, когда женщина сверху или сбоку, хотя иногда достаточно и просто страстного секса. При резких или неосторожных движениях пенис выскальзывает из влагалища и упирается в лобковую кость. Если давление сильное, то половой член может сломаться», – объяснил Гулько.

Также перелом пениса может произойти ночью из-за непроизвольной эрекции во сне. Когда мужчина спит на животе, риск получить травму повышается. Также перелом полового члена может быть следствием различных травм, например, при ударе или падении.

«Перелом полового члена – редкое, но серьезное повреждение, с которым может столкнуться мужчина. Представляет собой разрыв белочной оболочки, покрывающей пещеристые тела полового члена. Данное повреждение требует немедленной хирургической помощи. При своевременном лечении функции полового члена могут полностью восстановиться», – рассказал сексолог.

Однако иногда, по словам Гулько, некоторое время у мужчины может присутствовать страх перед сексуальным контактом и возможным получением повторной травмы, что может проявляться в нарушении эрекции. Чтобы с этим справиться, человеку необходима психологическая помощь.

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