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Стала известна дата первого в истории спуска японского космического аппарата на Луну

JAXA: Япония попробует прилунить посадочный модуль SLIM 19 января 2024 года

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JAXA

Японское агентсво аэрокосмических исследований JAXA объявило о плане совершить посадку на Луну своего роботизированного космического аппарата SLIM 19 января 2024 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

«Целью SLIM остается достижение точки посадки с точностью менее 100 метров», — уточнили в JAXA.

Комплекс SLIM также включает в себя два мини-зонда, оба из которых будут развернуты на поверхности Луны после приземления. Они сфотографируют место приземления, что поможет команде миссии отслеживать состояние корабля-носителя и обеспечит «независимую систему прямой связи с Землей.

Если все пройдет по плану, SLIM выйдет на лунную орбиту 25 декабря, а затем потратит оставшееся время на подготовку к попытке прилунения. В случае успеха Япония станет пятой страной, которой удалось спустить свой аппарат на Луну после СССР, США, Китая и Индии.

Это не первая попытка Японии отправить аппарат на Луну. В начале 2023 году частная японская космическая компания Ispace попыталась прилунить модуль под названием «Хакуто-Р», однако он разбился при посадке.

Ранее Япония запустила лунный посадочный модуль SLIM и рентгеновский телескоп XRISM с помощью ракеты-носителя H2A.

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