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Нейробиологи подтвердили эффективность магнитной стимуляции мозга при шизофрении

NPPR: магнитная стимуляция улучшила проспективную память пациентов с шизофренией

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Wake Forest University School of Medicine

Китайские ученые из Пекинского университета доказали, что транскраниальная магнитная стимуляция мозга способна положительно влиять на некоторые аспекты памяти людей, страдающих шизофренией. Исследование опубликовано в научном журнале Neuropsychopharmacology Reports (NPPR).

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — неинвазивный метод, использующий переменные магнитные поля для индукции электрического тока в тканях головного мозга.

В исследовании приняли участие 50 человек с шизофренией и 18 здоровых людей из контрольной группы. Из 50 пациентов 26 прошли активную стимуляцию, а 24 получили ее имитацию.

Нейробиологи изучали воздействие ТМС на проспективную память — вид памяти, отвечающий за намерения насчет будущих действий. Например, от нее зависит, вспомнит ли человек передать сообщение другу при следующей встрече (привязка к внешнему событию), и не забудет ли о том, что эта встреча была запланирована (привязка к определенному времени).

Перед началом исследования показатели проспективной памяти у людей с шизофренией были значительно ниже, чем у участников из контрольной группы. Однако после лечения с помощью ТМС проспективная память с привязкой к внешним событиям улучшилась и стала аналогичной памяти здорового человека. В то же время магнитная стимуляция не оказала воздействия на проспективную память с привязкой ко времени.

«Результаты этого исследования могут обеспечить один из вариантов лечения проспективной памяти у пациентов с шизофренией», — отметил соавтор научной работы, доктор Су-ся Ли.

Ранее российские ученые сумели увеличить скорость реакции мозга за счет магнитной стимуляции.

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