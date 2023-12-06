Нейробиологи подтвердили эффективность магнитной стимуляции мозга при шизофрении

Китайские ученые из Пекинского университета доказали, что транскраниальная магнитная стимуляция мозга способна положительно влиять на некоторые аспекты памяти людей, страдающих шизофренией. Исследование опубликовано в научном журнале Neuropsychopharmacology Reports (NPPR).

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — неинвазивный метод, использующий переменные магнитные поля для индукции электрического тока в тканях головного мозга.

В исследовании приняли участие 50 человек с шизофренией и 18 здоровых людей из контрольной группы. Из 50 пациентов 26 прошли активную стимуляцию, а 24 получили ее имитацию.

Нейробиологи изучали воздействие ТМС на проспективную память — вид памяти, отвечающий за намерения насчет будущих действий. Например, от нее зависит, вспомнит ли человек передать сообщение другу при следующей встрече (привязка к внешнему событию), и не забудет ли о том, что эта встреча была запланирована (привязка к определенному времени).

Перед началом исследования показатели проспективной памяти у людей с шизофренией были значительно ниже, чем у участников из контрольной группы. Однако после лечения с помощью ТМС проспективная память с привязкой к внешним событиям улучшилась и стала аналогичной памяти здорового человека. В то же время магнитная стимуляция не оказала воздействия на проспективную память с привязкой ко времени.

«Результаты этого исследования могут обеспечить один из вариантов лечения проспективной памяти у пациентов с шизофренией», — отметил соавтор научной работы, доктор Су-ся Ли.

Ранее российские ученые сумели увеличить скорость реакции мозга за счет магнитной стимуляции.