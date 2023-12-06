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Найден новый способ предсказать лобно-височную деменцию

Nature: при лобно-височной деменции в мозге образуются агрегаты белка TAF15

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Ученые обнаружили новый белок, связанный с лобно-височной деменцией. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Большинство нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, связаны с агрегацией (слипанием) белков-амилоидов. Но примерно в 10% случаев лобно-височной деменции, при которой уменьшается объем лобной и височной зон мозга, не происходит агрегации амилоидов. Лобно-височная деменция, как правило, начинается в более молодом возрасте, чем болезнь Альцгеймера, и часто диагностируется у людей в возрасте от 45 до 65 лет.

В новом исследовании ученые использовали криоэлектронную микроскопию (крио-ЭМ) с атомным разрешением для изучения тканей мозга четырех человек, страдающих этим типом лобно-височной деменции. Ученые долгое время считали, что при этом типе слабоумия образуются агрегаты белка FUS. Однако они обнаружили нитевидные агрегаты белка TAF15 во всех образцах.

Кроме того, у двух пациентов, которые страдали не только деменцией, но и болезнью двигательных нейронов, ученые обнаружили агрегаты TAF15 в областях мозга, связанных с этим заболеванием. Это может означать, что белок связан с развитием обоих состояний.

«Теперь, когда мы определили ключевой белок и его структуру, мы можем начать использовать его для диагностики и терапии этого типа лобно-височной деменции, аналогично стратегиям, которые уже находятся в стадии разработки для воздействия на агрегаты белков бета-амилоида и тау, которые характерны для болезни Альцгеймера», — объяснили ученые.

Информация о структуре белка TAF15 также позволит ученым разработать более простые и дешевые инструменты, чем крио-ЭМ. Они помогут установить, насколько широко распространены агрегаты этого белка, используя ткани сотен пациентов.

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