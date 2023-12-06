Состояние здоровья почек стало возможно оценить при обследовании глаз

Исследователи из Эдинбургского университета (Британия) разработали новый метод оценки здоровья почек, основанный на 3D-обследовании глазных сосудов. Результаты опубликованы в Nature.

Ученые объяснили, что глаз — это единственная часть тела, при обследовании которой можно наблюдать ключевой процесс, называемый микрососудистым кровообращением. Кровоток в мелких сосудах зачастую нарушается при различных заболеваниях почек. Исследователи стремились выяснить, можно ли использовать 3D-изображения сетчатки, сделанные с использованием технологии, называемой оптической когерентной томографией (ОКТ), для оценки состояния почек. ОТК-сканеры используют световые волны для создания изображения каждого слоя сетчатки (светочувствительной оболочки глаза) в поперечном сечении.

Команда изучила ОКТ-изображения 204 пациентов с заболеваниями почек, а так же тех, кому ранее была проведена трансплантация органа. Также в исследовании приняли участие 86 здоровых добровольцев. Оказалось, что у испытуемых, которые страдали заболеваниями почек, сосудистая оболочка сетчатки была тоньше, чем у здоровых людей. Кроме того, истончение прогрессировало по мере снижения функции почек и регрессировало после пересадки органа. Это значит, что изменения в структуре сетчатки отражают состояние здоровья почек.

Ученые надеются, что этот неинвазивный способ мониторинга здоровья почек будет принят научным сообществом и получит распространение. Сейчас ученые планируют провести более обширные исследования.

Ранее ученый рассказал о симптомах глазного сифилиса.