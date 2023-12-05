Иммунолог назвал главную опасность вируса птичьего гриппа

Иммунолог Николай Крючков заявил, что птичий грипп является главным кандидатом на новую пандемию, которая может стать тяжелой. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Он отметил, что в нормальном виде птичий грипп не передается от человека к человеку, однако есть нюансы.

«Периодически происходит пробой межвидового барьера, потому то, когда произойдет активизация распространения от человека к человеку, — вопрос времени», — заявил иммунолог.

Он отметил, что в последние годы прорывы межвидового барьера происходят более часто. По его словам, число зараженных людей увеличивается, что свидетельствует об эволюции инфекции.

Крючков заявил, что птичий грипп является главным кандидатом на инфекцию, которая может вызвать новую пандемию. По его словам, «новые серотипы высоколетальны и высокопатогенны в сравнении с теми, что уже нам знакомы» и последствия от распространения птичьего гриппа могут быть очень серьезными.

До этого стало известно, что в Бельгии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. По данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) она случилась на птицеферме в северо-западной части страны в Диксмюде, недалеко от Франции.

Ранее в Германии заявили о первых случаях заболевания микоплазменной пневмонией.