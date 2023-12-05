проект

>

Ученый объяснил разницу между болезнью Альцгеймера и деменцией

Northeastern University: болезнь Альцгеймера может быть одной из причин деменции

close
100%
Depositphotos

Николай Славов, адъюнкт-профессор факультета биоинженерии в Северо-Восточном университете Бостона (США) объяснил, что болезнь Альцгеймера — это нейродегенеративное заболевание, в то время как деменция — термин, описывающий группу симптомов, возникающих в результате различных причин. Об этом сообщает Northeastern University.

Деменция — собирательное название, которое характеризует наличие у человека нарушений нервной деятельности, сопровождающееся утратой приобретенных знаний и навыков и снижением способности к обучению. Это понятие шире, чем болезнь Альцгеймера, которая является наиболее распространенным типом деменции.

Считается, что причина возникновения болезни Альцгеймера — накопление в головной мозге токсичных белков бета-амилоидов, которые могут образовывать бляшки, мешающие нормальной работе нейронов. Это приводит к снижению когнитивных способностей, иными словами, к деменции. Тем не менее деменция является следствием нарушений, характерных для болезни Альцгеймера, а не синонимом этого понятия.

Потеря памяти, способности обрабатывать и воспринимать информацию, ориентироваться в пространстве может быть вызвана и другими заболеваниями, такими как болезни Хантингтона и Паркинсона. Они не сопровождаются накоплением в мозге бета-амилоидных белков, но являются нейродегенеративными. Их общей характеристикой выступает прогрессирующая потеря структуры или функции нейронов.

Славов заключил, что нейродегенеративные заболевания приводят к развитию деменции, однако она может быть результатом не только болезни Альцгеймера.

Ранее ученые нашли связь между нестабильным сном и когнитивными нарушениями у пожилых людей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий