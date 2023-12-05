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Найден новый способ лечения тремора при болезни Паркинсона

Umea University: тремор при болезни Паркинсона можно лечить стимуляцией мозга

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Исследователи из университета Умео в Швеции разработали новый метод терапии тремора при болезни Паркинсона с помощью глубокой стимуляции мозга. Результаты опубликованы в Umea University.

Новая методика предполагает постоянную имплантацию одного или двух электродов в различные целевые области мозга и в нейромодулятор, который помещается под кожу на груди. С помощью непрерывной электрической стимуляции можно скорректировать паттерны патологических сигналов в мозге и облегчить такие симптомы болезни Паркинсона, как тремор.

Это неврологическое заболевание характеризуется дисфункцией двигательных нейронов в головном мозге. Тремор покоя — наиболее типичная разновидность дрожания при данной патологии. Дрожь возникает вследствие нарушения передачи определенных импульсов в головном мозге и выработки недостаточного количества дофамина, отвечающего за нормальную подвижность. Стимуляция электрическими импульсами нацелена на неопределенную зону — горизонтально расположенную область серого вещества в субталамической области промежуточного мозга ниже таламуса. Физиологические функции неопределенной зоны до сих пор окончательно не установлены. Тем не менее ее дисфункцию связывают с развитием болезни Паркинсона.

Предварительные тестирования новой методики показали, что ее использование улучшает мелкую моторику у пациентов с болезнью Паркинсона и снижает интенсивность тремора. Фиксация электродов в головном мозге испытуемых проводилась под общим наркозом. Корректность расположения устройств оценили с помощью рентгена черепа.

Ученые отметили, что для подтверждения эффективности нового метода необходимы более длительные исследования с большим количеством участников. В случае успеха технологию можно будет использовать для снижения выраженности симптомов болезни Паркинсона.

Ранее российские ученые создали нейростимулятор, который кардинально снижает тремор.

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