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Ученые выяснили, что морковный сок снижает воспаление в организме и защищает от рака

Nutrients: морковный сок усиливает иммунный ответ на опухолевые клетки

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Употребление морковного сока способствует снижению воспаления в организме. Кроме того, этот напиток усиливает иммунный ответ против раковых клеток. К таким выводам пришли исследователи из Университета Южной Дании. Результатами они поделились в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 14 здоровых добровольцев (9 женщин и 5 мужчин). Всем участникам был проведен забор образцов крови за час до и после употребления морковного сока. Ученые стремились выяснить, как изменились в крови участников уровни 44 противовоспалительных и провоспалительных цитокинов — небольших информационных молекул. Отслеживание уровней цитокинов позволяет определить, протекает ли в организме воспалительный процесс, вызванный необходимостью иммунной системы уничтожать патогены.

Оказалось, что через час после того, как участники выпили сок, в плазме их крови обнаружилась повышенная концентрация как провоспалительных, так и противоспалительных цитокинов. Чтобы выяснить, какое значение это имеет для здоровья, ученые провели анализ с помощью STRING. В молекулярной биологии этот инструмент представляет собой биологическую базу данных и веб-ресурс известных и прогнозируемых межбелковых взаимодействий в организме.

Было обнаружено, что повышенная концентрация определенных цитокинов вследствие употребления морковного сока поспособствовала запуску противовоспалительной реакции в организме и улучшению иммунного ответа на опухолевые (раковые клетки). В частности, повышение уровня IL-17A (интерлейкина) было связано с усилением естественной защиты от хронических воспалительных нарушений, аутоиммунных и онкологических заболеваний. Аналогичные свойства наблюдались и у других цитокинов, таких как IL-17B и IL-22.

Ранее ученые рассказали, почему оранжевая морковь полезна для здоровья.

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