Наличие домашней кошки может увеличивать риск развития шизофрении

Исследователи из Университета Квинсленда (Австралия) обнаружили, что у молодых владельцев кошек вероятность развития шизофрении в два раза выше по сравнению с теми, у кого нет питомца. Об этом сообщает DailyMail.

Новая работа основана на совокупном анализе результатов 17 более ранних исследований, которые проводились учеными из 11 стран мира, включая США и Британию. Ученые стремились выяснить, как именно владение домашней кошкой может увеличивать риск развития шизофрении. Это психическое заболевание характеризуется распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Его симптомы обычно проявляются в возрасте 16-30 лет.

Анализ научных работ показал, что у 25-летних владельцев кошек вероятность появления шизофрении в два раза выше, чем у людей, у которых нет питомца. Вероятнее всего, это связано с Toxoplasma gondii, распространенным паразитом, который обитает в нижних отделах кишечника кошки. Проникая в организм человека при контакте с любимцем, он может воздействовать на нейромедиаторы в мозге. Нейромедиаторы — это биологически активные химические вещества, которые играют важную роль в процессе обучения и регуляции настроения. Нарушения в системах нейромедиаторов могут приводить к изменениям личности, психическим расстройствам, таким как шизофрения.

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