проект

>

Наличие домашней кошки может увеличивать риск развития шизофрении

DailyMail: паразит кошек может спровоцировать развитие шизофрении у человека

close
100%
Depositphotos

Исследователи из Университета Квинсленда (Австралия) обнаружили, что у молодых владельцев кошек вероятность развития шизофрении в два раза выше по сравнению с теми, у кого нет питомца. Об этом сообщает DailyMail.

Новая работа основана на совокупном анализе результатов 17 более ранних исследований, которые проводились учеными из 11 стран мира, включая США и Британию. Ученые стремились выяснить, как именно владение домашней кошкой может увеличивать риск развития шизофрении. Это психическое заболевание характеризуется распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Его симптомы обычно проявляются в возрасте 16-30 лет.

Анализ научных работ показал, что у 25-летних владельцев кошек вероятность появления шизофрении в два раза выше, чем у людей, у которых нет питомца. Вероятнее всего, это связано с Toxoplasma gondii, распространенным паразитом, который обитает в нижних отделах кишечника кошки. Проникая в организм человека при контакте с любимцем, он может воздействовать на нейромедиаторы в мозге. Нейромедиаторы — это биологически активные химические вещества, которые играют важную роль в процессе обучения и регуляции настроения. Нарушения в системах нейромедиаторов могут приводить к изменениям личности, психическим расстройствам, таким как шизофрения.

Ранее стало известно, как у кошек появились цветные глаза.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий