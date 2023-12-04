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Стало известно, почему алкоголь вызывает нарушения сна

Daily Mail: алкоголь прерывает важную для восстановления мозга фазу сна

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Нарколог Иэн Гамильтон из Йоркского университета (Британия) рассказал, что употребление алкоголя нарушает сон в его медленной фазе, что приводит к усталости и разбитости наутро. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист объяснил, что фаза быстрого сна, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга, важна для памяти, обучения и творческой деятельности. Она обеспечивает отдых и восстановление мозга. Несмотря на то, что алкоголь обладает седативным (успокаивающим) эффектом, его употребление негативно сказывается на качестве сна в этой фазе.

После того, как алкоголь попадает в кровоток из желудка и тонкого кишечника, он медленно расщепляется в течение ночи. Ночное время суток не предполагает активную работу органов пищеварительной системы и печени — это приводит к частым пробуждениям, которые случаются во время быстрой фазы. Прерывистый сон может стать причиной разбитости наутро и усталости в течение дня. Кроме того, употребление спиртных напитков провоцирует усиленное потоотделение, что вызывает обезвоживание организма. Это усугубляет головную боль и плохое самочувствие, вызванное некачественным сном.

Ранее был назван алкогольный напиток, улучшающий память.

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