Перечислены страны, в которых можно учиться в МГУ

У МГУ есть девять филиалов, из них шесть находятся за границей, в таких странах как Китай, Азербайджан, Армения, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, об этом «Газете.Ru» рассказал ректор университета, академик РАН Виктор Садовничий.

«Зарубежные филиалы Московского университета — это центры подготовки высокопрофессиональных специалистов для нужд экономики и социальной сферы этих стран — Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Все они открыты по просьбе глав государств. По-другому и быть не может, так как фактически они готовят будущую элиту этих государств. Поэтому обучение по большинству образовательных программ в них осуществляется за счет бюджета этих стран. Это образовательный грант или госзаказ», — объяснил Садовничий.

Однако в российско-китайском университете, который в 2017 году МГУ учредил совместно с Пекинским политехническим институтом, бесплатно учиться не получиться, — там нет бесплатного высшего образования и обучение в вузах платно для всех.

«Но в Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне для студентов из России и других стран предусмотрены стипендиальные программы, которые позволяют усердным и трудолюбивым ребятам учиться, по сути, бесплатно. Тем, кто учится без троек, возмещается 100 процентов расходов в виде академических стипендий, а отличники и самые активные ребята даже остаются в плюсе посредством участия в дополнительных стипендиальных программах района, города и провинции», – подчеркнул ректор МГУ.

Подробнее о главных проектах и разработках крупнейшего вуза России, отечественной силиконовой долине, нейросети с памятью человека и совместном российско-китайском проекте – в интервью Садовничего «Газете.Ru».

Ранее в МГУ создали нейросеть, которая обладает человеческой «долговременной памятью».