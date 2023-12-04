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В МГУ создали нейросеть, которая обладает человеческой «долговременной памятью»

Ректор Садовничий: нейросеть МГУ обладает «долговременной памятью», как у людей

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В рамках гранта «Мозг и информация: от естественного интеллекта к искусственному» в МГУ созданы новые нейросетевые модели памяти, они похожи на память человека, об этом «Газете.Ru» рассказал ректор университета, академик РАН Виктор Садовничий.

«Аналоги на основе рекуррентных сетей и трансформеров, обучаемые стандартным способом неспособны эффективно решать данные задачи. Разработанная нами модель памяти позволяет обучать алгоритмы так, что срабатывает «долговременная память», что раньше для программ было невозможно. Наша модель позволяет находить и сохранять в памяти зависимости между далеко разнесенными во времени событиями. Уровень разработки соответствует уровню мировых достижений в данной области», — объяснил Садовничий.

По словам ректора, реализация проекта поможет ученым понять, как именно кодируется информация в нервной системе у человека, и научиться переносить биологические принципы кодирования понятийной информации на системы нейроморфного искусственного интеллекта.

«Также мы создали искусственный синапс на основе пленки полупроводниковых нанокристаллинов. Он позволяет кодировать информацию последовательностью импульсов, а также имеет кратковременную и долговременную память. Полученные результаты демонстрируют новые подходы к созданию фотоэлектрических структур, способные стать основой нейроморфных систем будущего», — рассказал академик.

Подробнее о других разработках крупнейшего вуза России, отечественной Силиконовой долине, способах применения новейшего супервычислителя и совместном российско-китайском проекте — в интервью Садовничего «Газете.Ru».

Ранее ректор МГУ Садовничий назвал четыре применения новейшего суперкомпьютера.

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