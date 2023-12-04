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Стало известно, как сохранить хорошее самочувствие и нормальный вес зимой

Health News: зимой не следует злоупотреблять кофе

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Freepik.com

Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) рассказали, что зимой стоит увеличить долю цельнозерновых продуктов и бобовых в рационе. Кроме того, не следует злоупотреблять кофе и десертами. Об этом сообщает Health News.

Из-за холодов люди, как правило, больше сидят дома, что может привести к снижению показателей физической активности и набору веса. Чтобы этого не произошло, рекомендуется не употреблять много сладкой и калорийной пищи, богатой простыми углеводами. Вместо этого лучше отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, фасоли, бобовым, гороху и крахмалистым овощам, которые содержат сложные углеводы — способные расщепляться на более простые. Их употребление позволяет надолго сохранять чувство сытости и избегать перееданий.

Известно, что кофе и чай хорошо согревают в холодную погоду и способствуют бодрости. Тем не менее употреблять более 400 миллиграммов кофеина в день не рекомендуется (в среднем чашка кофе объемом 230 мл содержит 95 миллиграммов). Избыток этого вещества в рационе может привести к проблемам со сном, учащенному сердцебиению, гипертонии, тревоге и раздражительности. Эксперты рекомендуют заменить кофе другими напитками, такими как чай с молоком и какао.

Ранее ученые рассказали, для кого опасно употребление кофе.

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