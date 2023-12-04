Ученые выяснили, может ли вакцинация против COVID-19 усиливать мигрень

Вакцинация против COVID-19 мало влияет на частоту и интенсивность мигрени. К такому выводу пришли исследователи из университетской больницы Валь д'Эброн в Испании. Результаты опубликованы в European Journal of Neurology (Eur J Neurol).

В исследовании приняли участие 550 взрослых человек из Испании, которые проходили терапию головной боли и мигрени. Из них 44,9% сообщили, что ранее болели COVID-19, а 83,3% — о том, что вакцинировались. Среди тех, кто переболел COVID-19, у 24,7% наблюдалось увеличение частоты возникновения приступов мигрени. Одновременно с этим 11,4% респондентов сообщили, что стали чаще сталкиваться с мигренью после вакцинации.

Исследователи собрали информацию о частоте возникновения приступов с помощью анализа данных их электронных дневников, в которых пациенты отмечали, когда мигрень началась и отступила. Ученые не выявили существенной разницы в частоте возникновения приступов мигрени за месяц до и после заражения или вакцинации, несмотря на то, что пациенты сообщали об обратном.

Отмечается, что испытуемые, которые были инфицированы, в 2,5 раза чаще беспокоились о том, что мигрень участится. Вакцинированные пациенты испытывали стресс по аналогичной причине в 17,3 раза чаще. Ученые объяснили, что вакцины против COVID-19 оказывают лишь минимальное влияние на течение мигрени. Вероятнее всего, причиной ухудшения состояния у пациентов с головной болью этого типа стало излишнее беспокойство.

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