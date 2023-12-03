К МКС пристыковался «Прогресс МС-25» с новогодними подарками и мандаринами

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-25» пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом свидетельствует трансляция «Роскосмоса».

Корабль состыковался со станцией в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами (ЦУП), с борта МКС — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.

Как отмечает ТАСС, корабль доставил на МКС более 2,5 тонн грузов, среди которых более полутонны топлива, 420 л питьевой воды и около пулутора тонн различных грузов. Среди них медицинское оборудование, питание, включая мандарины, лимон, апельсины, а также новогодние подарки.

Ракета «Союз-2.1а» с с грузовым кораблем «Прогресс МС-25» стартовала с Байконура 1 декабря. Выход корабля на заданную орбиту, отделение от ракеты, раскрытие антенн и солнечных батарей прошли в штатном режиме без каких-либо неполадок или сбоев.

Ранее сообщалось, что Россия одобрила проект создания Лунной станции вместе с Китаем.