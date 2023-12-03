Ученые нашли объяснение, почему люди видят призраков

Клинический психолог и профессор Университета Южного Иллинойса (США) Стивен Хапп объяснил, что по одной из версий, люди могут видеть призраков из-за склонности человеческого мозга находить закономерности, в особенности человеческие фигуры и лица в плохо освещенных помещениях или неразборчивых фотографиях. Об этом он сообщил новостному порталу Live Science.

«Это парейдолия. Отличный пример явления, когда кто-то видит лица или животных в облаках, а другой — когда случайные формы и тени в темном доме выглядят как привидения», — объяснил специалист.

Так, почти все случаи, когда люди видят привидения, связаны с препятствиями для выработки точных суждений – плохое освещение, эмоциональное возбуждение, непонимание того, как работают записывающие устройства, а также прежние убеждения и личностные черты. Все это может стать причиной, по которой люди видят призраков.

Он также отметил, что вера в паранормальное также приносит утешение, заставляя людей думать, что умершие близкие рядом и заботятся о них.

Ранее ученые нашли способ вызвать слуховые галлюцинации без препаратов.