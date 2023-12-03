Ученые рассказали, для кого опасно употребление кофе

Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Ирина Колесникова рассказала, у кого может возникнуть инфаркт из-за потребления кофе. Об этом пишет RG.RU.

«Главный фермент, который отвечает за метаболизм кофеина в нашем организме, — это фермент цитохром Р450 1 А2 и, соответственно, его ген CYP1A2. Если цитохром нормальный и активный, можно пить то самое рекомендованное количество чашек кофе в день», — поделилась Колесникова.

Она добавила, что при ухудшении работы фермента метаболизм кофеина замедляется, и тогда пить кофе в больших количествах не стоит, так как у таких людей повышается риск инфаркта миокарда.

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