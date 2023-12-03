Найден редкий клад монет греко-азиатской империи

Археологи обнаружили чрезвычайно редкий клад медных монет возрастом более двух тысяч лет в руинах буддийского храма в Пакистане. Об этом сообщает Live Science.

Обнаруженный клад из 1000-1500 медных монет из-за окисления приобрел зеленый цвет и превратился в ком весом 5,5 кг. Археологи полагают, что монеты датируются периодом Кушанского царства — государства, доминировавшего в регионе примерно со II века до нашей эры по III век нашей эры. Культура кушан сформировалась под влиянием греческой и индийской.

Монеты нашли в руинах буддийского храма, построенного примерно в 150 году нашей эры на территории еще более древнего города Мохенджо-Даро. К тому времени этому заброшенному городу было уже почти две тысячи лет.

На некоторых монетах сплавленного клада можно разглядеть стоящего человека. Изображение, по мнению исследователей, может принадлежать кушанскому царю, поскольку похожие монеты содержали фигуру царя на одной стороне и индуистского бога Шивы — на другой (буддизм изначально — ветвь индуизма).

Храм был заброшен примерно в 500 году нашей эры, возможно, из-за разрушений в результате землетрясения или потому, что влияние буддизма в этой области уменьшилось. К этому времени Кушанская империя распалась на независимые царства.

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