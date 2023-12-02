Ученый рассказал, как уберечь детей от вреда видеоигр

Родителям стоит следить за содержанием видеоигр, в которые играют их дети, а в случае неприемлемости — не запрещать игры, а предложить заменить их на другие или обсудить разницу между играми и реальностью. Об этом профессор Марк Гриффитс рассказал на сайте Университета Ноттингема.

Все видеоигры имеют рейтинговую систему PEGI (Общеевропейская информация об играх), которая содержит возрастной рейтинг и указывает на конкретный игровой контент, то есть наличие сцен насилия, страха, мата, азартных игр, дискриминации и так далее. Если у родителей есть возражения против содержания игр, им следует обсудить это со своими детьми и по возможности установить несколько правил. Например, родители должны помочь выбрать интересные игры с приемлемым сюжетом, объяснить ребенку разницу между выдумкой и реальностью, не поощрять одиночные игры в течение длительного времени и обеспечивать детям возможность заниматься другими делами, помимо видеоигр.

«Следует помнить, что видеоигры — это лишь одно из многих занятий, которыми ребенок может заниматься наряду со спортом, посещением школьных кружков, чтением, просмотром телевизора и общением с друзьями. Все это может способствовать сбалансированному отдыху и развитию», — отметил Гриффитс.

Если ребенок играет почти каждый день, в течение длительного времени (более трех-четырех часов за раз), становится беспокойным, раздражительным и капризным, когда не может играть в видеоигры, либо жертвует общением и учебой ради игры — стоит поощрять другие занятия, чтобы остановить развитие зависимости.

Ранее ученые назвали видеоигры, опасные для диабетиков.