Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Астрономы открыли гигантский межгалактический звездный поток

A&A: обнаружен звездный пояс в 10 раз длиннее галактики Млечный Путь

close
100%
Depositphotos

Международная группа астрономов из Университета Гронингена в Нидерландах и Университета Ла-Лагуна в Испании обнаружила огромную межгалактическую «реку» из звезд, получившую название Гигантский поток Комы. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysicals (A&A).

По словам специалистов, это крупнейшая на сегодня структура такого рода и первый случай, когда подобный поток пролегает между галактиками. Длина Гигантского потока Комы в десять раз превышает протяженность нашей галактики Млечный Путь.

Название объекта связано со Скоплением Комы — одним из наиболее изученных галактических кластеров. Он содержит тысячи галактик и расположен на расстоянии около 300 млн световых лет от Земли в направлении созвездия Волосы Вероники.

Открытие Гигантского потока Комы примечательно тем, что это довольно хрупкая структура среди враждебной среды взаимно притягивающихся и отталкивающихся галактик, отметили ученые.

С помощью больших телескопов исследователи надеются в будущем подробнее изучить данный поток и открыть другие подобные ему звездные «реки».

Ранее астрономы впервые обнаружили звезды в Магеллановом потоке — газовом поясе между Млечным Путем и соседними галактиками.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий