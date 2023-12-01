Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, что мозг одиночек перестает различать реальных и вымышленных людей

Cerebral Cortex: мозг одиночек воспринимает вымышленных персонажей реальными

close
100%
Shutterstock

Исследователи из Университета штата Огайо выяснили, что в мозге одиноких людей стираются различия между реальными людьми и вымышленными персонажами. Результаты опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

В эксперименте приняли участие 19 человек, которые ранее смотрели сериал «Игра престолов». Сперва с помощью опросников ученые собрали информацию о том, насколько одинокими себя чувствовали участники. Затем каждого добровольца попросили ответить на ряд вопросов, касающихся личных характеристик девяти персонажей сериала и такого же количества их реальных знакомых.

Во время ответов ученые отлеживали активность мозга участников при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ). Такой метод позволяет фиксировать изменения кровотока в отдельных участках головного мозга. Исследователи стремились выяснить, что происходит в медиальной префронтальной коре, области, которая активизируется во время размышлений о себе и других людях.

Оказалось, что у участников, которые охарактеризовали себя как одиноких людей, паттерны активности медиальной префронтальной коры при мыслях о воображаемых персонажах и реальных знакомых были схожи. По мнению исследователей, такие результаты свидетельствуют о «стирании различий» между этими двумя группами в мозге участников.

Ученые предположили, что одинокие люди могут эмоционально привязываться к вымышленным персонажам из-за недостатка общения в быту.

Ранее была обнаружена связь между одиночеством и сахарным диабетом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий