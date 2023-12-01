Ученые рассказали, что мозг одиночек перестает различать реальных и вымышленных людей

Исследователи из Университета штата Огайо выяснили, что в мозге одиноких людей стираются различия между реальными людьми и вымышленными персонажами. Результаты опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

В эксперименте приняли участие 19 человек, которые ранее смотрели сериал «Игра престолов». Сперва с помощью опросников ученые собрали информацию о том, насколько одинокими себя чувствовали участники. Затем каждого добровольца попросили ответить на ряд вопросов, касающихся личных характеристик девяти персонажей сериала и такого же количества их реальных знакомых.

Во время ответов ученые отлеживали активность мозга участников при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ). Такой метод позволяет фиксировать изменения кровотока в отдельных участках головного мозга. Исследователи стремились выяснить, что происходит в медиальной префронтальной коре, области, которая активизируется во время размышлений о себе и других людях.

Оказалось, что у участников, которые охарактеризовали себя как одиноких людей, паттерны активности медиальной префронтальной коры при мыслях о воображаемых персонажах и реальных знакомых были схожи. По мнению исследователей, такие результаты свидетельствуют о «стирании различий» между этими двумя группами в мозге участников.

Ученые предположили, что одинокие люди могут эмоционально привязываться к вымышленным персонажам из-за недостатка общения в быту.

Ранее была обнаружена связь между одиночеством и сахарным диабетом.