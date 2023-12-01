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Названы продукты, защищающие от рака кишечника

AJCN: употребление листовой зелени может снизить риск развития рака кишечника

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Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что увеличение потребления фолиевой кислоты, которая содержится в листовой зелени, такой как шпинат, капуста и брокколи, может снизить риск развития колоректального рака на 7%. Результаты опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В исследовании приняли участие более 70 тысяч человек. Ученые стремились выяснить, как количество ежедневно употребляемой фолиевой кислоты (витамин В9) влияет на вероятность развития рака кишечника (колоректального рака). Предыдущие научные работы показали, что каждые 260 микрограмм фолиевой кислоты снижает риск развития рака этого типа на 7%. Такое количество соответствует 65% от рекомендуемой суточной нормы потребления этого витамина (400 микрограмм).

Оказалось, что способность фолиевой кислоты снижать риск развития рака кишечника связана с изменениями в определенной области генома человека, в частности участка 3p25.2 третьей хромосомы. Такая трансформация запускает определенные механизмы, подавляющие колоректальный рак. Тем не менее, точно определить вовлеченные гены и их влияние еще предстоит в ходе дальнейших исследований.

Ученые отметили, что витамином В9 богаты такие продукты, как шпинат, капуста, брокколи, семена подсолнечника, цельнозерновые, бобовые, а также фрукты, особенно цитрусовые. Фолиевая кислота также доступна в виде пищевых добавок. Также исследователи подчеркнули необходимость здорового питания для сохранения стабильности общего состояния здоровья.

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