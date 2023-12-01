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Стало известно, почему у людей отсутствуют младенческие воспоминания

Live Science: мозг младенца неспособен формировать воспоминания о личном опыте

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В младенческом возрасте мозг человека не способен объединять информацию в сложные нейронные структуры, известные как воспоминания. Это связано с незрелостью коры головного мозга и гиппокампа. Об этом профессора психологии Патрисия Бауэр и Нора Ньюкомб рассказали Live Science.

Патрисия Бауэр из Университета Эмори (США) объяснила, что дети обладают развитой семантической памятью — способностью связывать определенные слова или действия с последующим результатом. Тем не менее, лишь по достижении двухлетнего возраста мозг ребенка становится способен объединять разрозненные детали конкретных событий в сложные нейронные структуры и воссоздавать целостную картину. Это связано с созреванием коры больших полушарий. Бауэр отметила, что память о звуках обрабатывается в ее боковых областях, а зрительная память управляется задней частью. Для связи всех частей воспоминания воедино задействуется гиппокамп. Этот процесс подразумевает работу эпизодической памяти.

Нора Ньюкомб, профессор психологии из Университета Темпл в Филадельфии, добавила, что для детей младше двух-четырех лет применение эпизодической памяти — слишком сложная задача. Кроме того, это может отвлекать от приобретения семантических знаний, используемых в быту.

Ранее геронтологи установили ключевой фактор старения мозга в связи с возрастом.

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