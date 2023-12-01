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Стало известно, что удаленная работа снижает эффективность труда ученых и изобретателей

Nature: работающие удаленно ученые и изобретатели совершают меньше открытий

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Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Оксфордского и Питтсбургского университетов, удаленная работа способствует снижению количества крупных научных открытий и препятствует созданию важных изобретений. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Исследовательская команда проанализировала более 20 миллионов научных работ, опубликованных в период с 1960 по 2020 год. Над ними работали 22,5 миллиона ученых в 3562 городах. Они также изучили четыре миллиона патентов, полученных в период с 1976 по 2020 год 2,7 миллионами изобретателей в 87937 городах.

Результаты показали, что среднее расстояние между членами команды при подготовке научных работ увеличилось со 100 километров до 1000, а при работе с патентами — с 250 километров до 750. Ученые и изобретатели, работающие удаленно, имеют меньше шансов совершить крупные открытия, чем их коллеги в лабораториях. Отмечается, что переход к такому формату труда после пандемии может затруднить достижение прорывных результатов в областях науки и технологий.

Авторы исследования предполагают, что повысить эффективность труда ученых и изобретателей можно путем инвестирования в физическую инфраструктуру. Это поможет снизить транспортные расходы и сделать проживание в других странах или городах более доступным для научных сотрудников. Кроме того, физическое присутствие членов команды в одном помещении может поспособствовать улучшению качества общения, что повысит вероятность совершения важного открытия.

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