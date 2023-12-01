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Названо новое полезное свойство кофе и чая

JAMDA: кофе и чай способствуют сохранению бодрости в пожилом возрасте

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Кофе и чай способствуют сохранению бодрости и способности к физической активности в пожилом возрасте. К таким выводам пришли ученые из национального университета Сингапура. Результаты исследования опубликованы в JAMDA (Journal of the American Medical Directors Association).

В исследовании, которое длилось около 20 лет, приняли участие примерно 12 тысяч человек в возрасте от 45 до 74 лет. В ходе первого этапа эксперимента испытуемые заполнили опросники для оценки количества употребляемого чая и кофе. Эти продукты богаты кофеином — химическим соединением класса алкалоидов. Он широко используется в качестве психостимулятора. Добровольцы также предоставили информацию о своих социально-демографических характеристиках, истории болезни, росте и весе, пищевых привычках, уровне физической активности и продолжительности сна.

Во время второго этапа исследования (2006-2010 годы) организаторы попросили добровольцев сообщить, изменились ли их вес и состояние здоровья. В ходе третьего опроса, проведенного с 2014 по 2017 год, участников, средний возраст которых составлял 73 года, попросили рассказать о своем самочувствии. Помимо этого, ученые оценили показатели физической силы и подвижности участников.

Результаты показали, что употребление кофе, черного (и зеленого) чая независимо ассоциировалось со значительным снижением вероятности физической слабости в пожилом возрасте. Ученые объяснили, что, помимо кофеина, эти напитки богаты полифенолами (растительными пигментами), которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Предполагается, что их польза для организма, заключающаяся в защите от диабета, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных заболеваний и ожирения позволяет любителям кофе и чая оставаться активными в пожилом возрасте.

Ранее стало известно, может ли кофе улучшить обучаемость и память.

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