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Искусственный интеллект выявил опасное осложнение родов с точностью 95%

npj Digital Medicine: ИИ выявил послеродовые кровотечения с точностью 95%

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Алгоритм искусственного интеллекта продемонстрировал точность 95% в выявлении пациенток с послеродовым кровотечением и нашел на 47% больше случав кровотечения, чем стандартные методы. Исследование опубликовано в журнале npj Digital Medicine.

Послеродовое кровотечение является частым явлением и может угрожать жизни женщины и иногда требует удаления матки.

Ученые использовали модель Flan-T5 для анализа информации о 131 тысячи женщин, родивших в период с 1998 по 2015 год. Их данные были промаркированы: послеродовое кровотечение, выявленное медиками, было обозначено специальным кодом.

Алгоритм выявил на 47% больше случав кровотечения по сравнению с людьми и продемонстрировал точность 95%. Результаты работы ученых помогут в будущих исследованиях выявить факторы, с помощью которых можно предсказать высокий риск послеродового кровотечения.

В дальнейшем ученые планируют протестировать этот подход, который может быть использован в режиме реального времени, для изучения других осложнений беременности.

Ранее ученые нашли фактор, увеличивающий относительный риск сосудистой деменции на 78%.

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