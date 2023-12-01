Искусственный интеллект выявил опасное осложнение родов с точностью 95%

Алгоритм искусственного интеллекта продемонстрировал точность 95% в выявлении пациенток с послеродовым кровотечением и нашел на 47% больше случав кровотечения, чем стандартные методы. Исследование опубликовано в журнале npj Digital Medicine.

Послеродовое кровотечение является частым явлением и может угрожать жизни женщины и иногда требует удаления матки.

Ученые использовали модель Flan-T5 для анализа информации о 131 тысячи женщин, родивших в период с 1998 по 2015 год. Их данные были промаркированы: послеродовое кровотечение, выявленное медиками, было обозначено специальным кодом.

Алгоритм выявил на 47% больше случав кровотечения по сравнению с людьми и продемонстрировал точность 95%. Результаты работы ученых помогут в будущих исследованиях выявить факторы, с помощью которых можно предсказать высокий риск послеродового кровотечения.

В дальнейшем ученые планируют протестировать этот подход, который может быть использован в режиме реального времени, для изучения других осложнений беременности.

Ранее ученые нашли фактор, увеличивающий относительный риск сосудистой деменции на 78%.