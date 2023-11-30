Карликовая планета Эрида оказалась мягче, чем ожидали ученые

Американские ученые из Калифорнийского университета в Санта-Крузе установили, что карликовая планета Эрида намного мягче, чем считалось ранее. Это обусловлено происходящими внутри нее процессами. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Эрида представляет собой небесное тело размером чуть меньше Плутона, расположенное в поясе Койпера. Это самая далекая карликовая планета от Солнца в нашей системе. Эриду и Землю разделяет чуть более 14 млрд километров.

Планетологи изучили характеристики вращения Эриды и ее спутника Дисномии, чтобы сделать выводы о свойствах их внутренних структур. Главным и неожиданным выводом построенной модели стало то, что поверхность Эриды оказалась необычайно мягкой.

Ученые выяснили, что Эрида имеет твердое каменистое ядро, окруженное слоем льда. Во внутренних породах находятся радиоактивные элементы, выделяющие тепло. Эта энергия постепенно просачивается наружу, размягчая льды.

«Поэтому Эрида ведет себя не как плотный объект, а скорее как мягкий сыр или что-то в этом роде. Ее поверхность имеет тенденцию немного течь», — отметил соавтор исследования, профессор планетарных наук Фрэнсис Ниммо.

Он добавил, что поверхность карликовой планеты должна быть очень гладкой. Даже если там появятся какие-то перепады высот, течение льда со временем уберет эти неровности.

Планетологи надеются в дальнейшем собрать больше данных о самой далекой планете нашей системы.

Ранее астрофизики нашли доказательства существования еще одной, неизвестной планеты в поясе Койпера.