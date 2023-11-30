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Академик РАН — о смерти Михаила Марова: «большой человек, который знал все»

Академик РАН Балега назвал смерть астронома Марова огромной потерей для науки

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Скончавшийся академик РАН Михаил Маров до конца дней сохранял «ясный ум» и был человеком, который «знает все» в области космонавтики. Об этом «Газете.Ru» рассказал академик РАН, доктор физико-математических наук Юрий Балега. Он отметил, что его смерть — большая потеря для российской науки и космической программы.

«Михаил Яковлевич Маров — это живая легенда. Это человек, который знал все по астрофизике, по космонавтике, по вопросам, связанным с исследованием ближнего и дальнего космоса. Он написал недавно потрясающую книгу, я ее с удовольствием читаю, перечитываю по астрофизике в целом. Это большая утрата. Конечно, годы брали свое, но он сохранял потрясающий ясный ум. В 90 лет мог комментировать такие серьезные научные темы, которые молодые ребята не способны даже освоить. Поэтому это огромная потеря для наших всех космических дел, то, что связано с работами научной программы Роскосмоса. Но естественно же это потеря и для всей нашей науки большой российской. Я сам астроном и я горжусь, что я с ним был близком знаком. Общение с таким человеком обогащает все человечество. Очень большой был человек. Царство ему небесное», — сказал он.

О том, что академик Михаил Маров, стоявший у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы, скончался 30 ноября на 91-м году жизни, сообщила обозреватель MK.ru Наталья Веденеева в Telegram-канале.

Михаил Маров в том числе участвовал в работе программ, благодаря которым СССР отправлял аппараты на Луну, Венеру и Марс.

По словам Веденеевой, ученый сильно переживал неудачу с проектом «Луна-25» в августе 2023 года. 90-летний ученый попал в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), узнав о крушении аппарата «Луна-25». После столкновения российского аппарата с поверхностью спутника Земли академик призывал сделать серьезный выводы. Он считал, что Россия пока не выбыла из лунной гонки в результате неудачи, но был уверен, что миссию надо повторить в ближайшее время.

Ранее академик рассказывал «Газете.Ru» о своих эмоциях после посадки советского аппарата на Марс.

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