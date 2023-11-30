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В России создали мазь для ран и ожогов с белком человека

В ПНИПУ разработали заживляющий и обеззараживающий препарат с альбумином

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Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали новый рецепт мази против ожогов, ран и ссадин на основе альбумина — одного из базовых белков плазмы крови. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Ученые Пермского Политеха изучили состав единственного существующего препарата с альбумином и определили его недостатки: сложность изготовления и использования спиртового экстракта, из-за чего его не стоит наносить на открытые повреждения кожи.

Исследователи разработали собственный вариант препарата, использовав 20%-й раствор альбумина человека. Благодаря своей высокой связывающей способности белок остается основным переносчиком различных молекул, в том числе — частиц лекарственных средств. Кроме того, альбумин ускоряет заживление при местном использовании.

Политехники создали мазевую основу из стеариновой кислоты, полисорбата 80, глицерина и карбоната калия с добавкой цитрата серебра в качестве консерванта и обеззараживающего элемента.

«Путем внесения изменений в технологический процесс и в компонентный состав мази было изготовлено несколько рецептур. Испытания полученных составов показали, что они соответствуют стандартам Государственной фармакопеи РФ для лекарственных форм наружного применения и обеспечивают эффективный контакт действующего вещества с раневой поверхностью», – рассказала «Газете.Ru» автор разработки, магистрант направления «Биотехнология» ПНИПУ Татьяна Аблина.

По словам ученых, основа и вспомогательные компоненты мази не расслаиваются при производстве и транспортировке. Препарат сохраняет свойства при длительном хранении и его можно наносить прямо на ожоги и порезы за счет отсутствия спирта в составе.

Ранее российские ученые предложили способ восстановления сосудов с помощью клеток пациента.

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