Разработана платформа для психодиагностики россиян по мимике

Специалисты Передовой инженерной школы (ПИШ) и Самарского государственного медицинского университета разработали цифровой ресурс для диагностики психологических проблем и реабилитации. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Социоцентра, оператора программы «Приоритет 2030».

Во время онлайн-тестирования учитываются не только сами ответы, но и отклик на вопросы. Движения и изменения мимики пользователя фиксируются с помощью видеокамеры. После прохождения теста пользователь получает рекомендации по коррекции своего состояния. Результаты тестирования сохраняются в личном кабинете.

С помощью новой платформы можно отследить изменения эмоциональной сферы человека, например повышение тревожности, а также оценить когнитивные способности, изменение работоспособности, концентрации и устойчивости внимания.

Технология позволяет обычным пользователям своевременно выявить психологические проблемы, а психологам – повысить эффективность и скорость диагностики, а также автоматически отследить динамику состояния пациента.

«Прохождение коррекции способствует стабилизации эмоционального состояния, улучшения концентрации внимания и повышает эффективность работы. Пользователю предлагается видеоряд, во время просмотра которого отслеживается мимика и движения. Если программа «видит» утомление или потерю концентрации, то видеоряд меняется, тем самым возвращая внимание», – рассказала «Газете.Ru» директор НОПЦ психологии СамГМУ Елена Мазанкина.

На сегодняшний день платформа работает в тестовом режиме. Разработчики планируют использовать ресурс для проведения научных исследований, а в дальнейшем – сделать его общедоступным.

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