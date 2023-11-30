Названы народы России, которые чаще страдают от аллергии на арахис

Наиболее часто генетическая предрасположенность к аллергии на арахис встречается у осетин (24,8%), чеченцев (18%), русских (15,8%), белорусов (15,4%) и группы монгольских народов (15,4%). Редко мутация, повышающая риск аллергии на арахис, встречается у азербайджанцев (5%), марийцев (7%) и якутов (7,2%), об этом «Газете.Ru» рассказали в Медико-генетическом центре Genotek.

Арахис – один из сильнейших аллергенов. У некоторых людей с аллергией на арахис даже минимальное количество аллергена может вызвать серьезную реакцию, вплоть до анафилактического шока. Причем следы ореха могут встречаться и в продуктах без арахиса, если они производятся на фабрике, где используются арахис.

«Арахис самый доступный и популярный среди орехов, при этом мало кто знает о генетической предрасположенности к аллергии на него. Поэтому для нас было важно добавить этот признак и предостеречь от риска аллергии», — рассказал «Газете.Ru» директор по продукту Медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.

Симптомы аллергической реакции обычно включают: зуд, крапивницу, отек, экзему, чихание, приступ астмы, боль в животе, гипотонию, диарею и остановку сердца. Люди, страдающие астмой, более склонны к тяжелым последствиям.

Специалисты провели исследование, в выборку которого вошли 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет. Ученые искали у них гены семейства HLA, которые играют важную роль в функционировании иммунной системы в ответ на разные раздражители и антигены, включая аллергены, такие как арахис. В частности вариант гена HLA-DQB1*02 на 91% снижает риск аллергии на арахис, а HLA-DQB1*06:03 почти в 3 раза повышает риск ее развития.

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