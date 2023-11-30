В России нашли маркеры, указывающие на возможный рецидив рака

Ученые института цитологии (ИНЦ) РАН обнаружили комплекс белков-маркеров рецидива опухоли. Если у пациента их находят в большом количестве, то это может говорить о начале рецидива рака, об этом «Газете.Ru» рассказали в ИНЦ РАН.

Сегодня методов для полного удаления опухоли с гарантией исключения рецидивов в будущем не существует. Ранее считалось, что за развитие рецидива отвечают только метастазы, однако оказалось, что это не так.

Во время лечения раковые клетки начинают отмирать, однако в будущем они могут стать причиной рецидива, который крайне сложно прогнозировать. Клетки могут «проснуться» как через несколько дней, так и через несколько лет.

«Мы решили изучить, какие именно механизмы приводят к рецидиву опухоли по причине активности «отмирающих» раковых клеток, а также какие белки могут быть связаны с этими процессами», – рассказала «Газете.Ru» руководитель Отдела молекулярных и клеточных взаимодействий ИНЦ РАН Ирина Гужова.

Эксперименты ученых показали, что «отмирающие» клетки помогают жить и развиваться опухоли. В поисках причин возникновения данного процесса ученые изучили выделяемые опухолью белки, находящиеся во внеклеточном пространстве.

Один из таких белков, шаперон Hsp70 (heat shock protein), способен высвобождаться из опухолевых клеток, и в различных условиях этот он может как ускорять размножение раковых клеток, так и вызывать иммунный ответ, снижающий скорость роста опухолей.

Этот белок участвует в сохранении и восстановлении правильной конформации различных внутриклеточных макромолекул, и поэтому он связан с большим числом клеточных белков. В том числе с HMGB1, который также был ранее замечен в регуляции опухолевого роста. Дальнейшие исследования показали, что именно комплекс Hsp70-HMGB1 влияет на возобновление роста популяции опухолевых клеток.

«Эти данные позволяют нам предположить, что обнаружение комплекса Hsp70-HMGB1 во внеклеточном пространстве служит новым маркером состояния рецидива у больных онкологическими заболеваниями. Кроме того, в будущем выстраивание терапевтических методик с прицелом на этот комплекс может стать многообещающим способом лечения рака, включая случаи рецидива», – пояснила Гужова.

Ранее ученые обнаружили, что удаление эндометрия может привести к потере антираковой защиты матки.