Ученые выяснили, как за одну минуту улучшить работу мозга при долгом сидении

Периодическое выполнение приседаний в течение одной минуты может защитить мозг от негативного воздействия длительного сидения. Исследование опубликовано в Journal of Applied Physiology.

Предыдущие исследования показали, что исполнительные функции мозга, ответственные за планирование, концентрацию внимания, запоминание и выполнение задач, могут ухудшиться при длительном сидении.

Авторы новой работы провели эксперимент, в котором приняли участие здоровые взрослые добровольцы. Первая группа сидела без перерыва три часа, а вторая группа делала перерывы каждые 20 минут, во время которых выполняла неглубокие приседания в течение минуты.

Участники из группы без перерывов сообщили о более значительном снижении концентрации внимания. Кровоток в сонной артерии, снабжающей мозг кислородом, снизился на 3,7% у группы, сидевшей без перерыва. У приседавших добровольцев кровоток в сонной артерии немного вырос (на 0,3%). Кроме того, приседания улучшили исполнительные функции участников: у них была выше скорость реакции, а также они быстрее завершили тест на прокладывание маршрута.

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