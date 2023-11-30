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Создано лазерное устройство для оценки здоровья мозга по глазам

Science Advances: новое лазерное устройство выявляет травму мозга по глазам

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LaPresse/Global Look Press

Ученые из Университета Бирмингема разработали устройство для выявления черепно-мозговой травмы через глаза с помощью безопасного лазера. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Действие прибора основано на сканировании задней части глаза, где проходит зрительный нерв. Предыдущие исследования доказали, что в нем можно обнаружить различные вещества, уровень которых повышается в мозге при черепно-мозговой травме. Эти биомаркеры позволяют определить тяжесть травмы и подобрать подходящее лечение.

Исследователи сконструировали модель глаз, чтобы проверить способность прибора фокусироваться на зрительном нерве. Также с помощью тканей животных они подтвердили, что устройство может определить наличие черепно-мозговой травмы и ее тип с помощью алгоритма ИИ. Теперь устройство готово для исследований на пациентах и оценки возможности применения на месте травмы: на обочине дороги, поле боя или спортивных соревнованиях.

«Ранняя диагностика черепно-мозговой травмы чрезвычайно важна, поскольку жизненно важные решения о лечении должны быть приняты в первый «золотой час» после травмы. Однако нынешняя диагностическая процедура опирается на наблюдение медиками из скорой помощи, а также МРТ или КТ в больнице, которая может быть удалена от места травмы», — объяснили ученые.

Ранее ученые нашли фактор, увеличивающий относительный риск сосудистой деменции на 78%.

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