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Ученые выявили связь между музыкальными предпочтениями людей и особенностями их характера

PLOS One: интеллектуальные люди предпочитают инструментальную музыку

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Depositphotos

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии обнаружили, что музыкальные предпочтения тесно связаны с особенностями характера человека. Результаты опубликованы в РLOS One.

В исследовании приняли участие более 1400 человек, которые заполнили психометрические анкеты для определения их моральных ценностей и черт характера. Также они предоставили информацию о своих любимых исполнителях. Исследователи оценили акустические и лирические особенности пяти наиболее часто прослушиваемых каждым участником песен.

Оказалось, что интеллектуальные люди зачастую отдают предпочтение инструментальной музыке, а экстраверты — танцевальной, что соответствует стереотипному представлению о них. Добровольцы, подверженные стрессу и резким сменам настроения, склонны слушать музыку с более сложными текстами и отсутствием большого количества повторов (словесных и акустических). Также отмечается, что песни о любви и мотивации оказались в числе любимых среди ответственных и добросовестных испытуемых.

По мнению авторов исследования, музыка — это не просто источник развлечения или эстетического удовольствия. Это также мощный инструмент, отражающий и формирующий характер человека. Исследователи надеются, что их работа позволит открыть новые возможности для основанных на музыке вмешательств, способствующих моральному развитию.

Ранее была названа музыка, которая может уменьшить физическую боль.

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