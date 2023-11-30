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Геологи обнаружили более десятка опасных вулканов в Северной Америке

GGG: в США и Канаде есть 11 малоизученных и угрожающих людям вулканов

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Go Nakamura/Reuters

Группа американских геологов из Университета штата Орегон и других научных учреждений выяснила, что на западном побережье Северной Америки существует 11 вулканов, представляющих высокую угрозу для местных жителей и инфраструктуры. Исследование опубликовано в научном журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems (GGG).

Внушающие тревогу ученым огненные горы расположены на Каскадной вулканической дуге, простирающейся от Северной Калифорнии в США до юга Британской Колумбии в Канаде.
Несмотря на потенциальную опасность, у исследователей есть лишь скудные данные о том, где расположена магма под Каскадной дугой.

Сейсмические данные и информация со спутников могут выявить деформации грунта, указывающие на движение магмы под поверхностью. Однако большинство исследований сосредоточено на нескольких вулканах дуги.

Практические ограничения также могут препятствовать пониманию учеными вулканов: иногда магма не движется быстро, чтобы ее можно было обнаружить, а иногда шум от различных геологических процессов (включая фоновую сейсмичность от разломов) затмевает сигнал от магмы. Пересеченная местность и трудности с получением разрешений на установку оборудования для мониторинга на охраняемых территориях также могут затруднить изучение вулканов, отметили исследователи.

Среди наименее изученных и наиболее опасных вулканов геологи назвали гору Адамс на юге штата Вашингтон. Немного севернее его находится вулкан Глейшер-Пик, также представляющий большую угрозу.

Исследователи надеются, что их работа поможет ученым расставить приоритеты, на чем сосредоточить свои усилия, исходя из того, какие вулканы представляют наибольшую опасность и наименее изучены.

Ранее геологи приблизились к разгадке фонтанов из лавы, которые выбрасывают некоторые вулканы во время извержений.

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